Нганну отреагировал на бой Паркера и Уайлдера

Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну поделился впечатлениями от просмотра боя тяжеловесов новозеландца Джозефа Паркера и американца Деонтея Уайлдера, который прошёл в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Облизываю губы после просмотра этого боя», — написал Нганну в социальной сети X (бывший Twitter).

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.

Всего в активе Уайлдера 47 поединков, в которых он потерпел три поражения, два из которых от британца Тайсона Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью.

Паркер, в свою очередь, одержал 34-ю победу в профессиональном ринге. Также на его счету три поражения.

Нганну в конце октябре дебютировал в профессиональном боксе в бою с британским чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и проиграл разделённым решением судей.