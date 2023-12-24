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Нганну отреагировал на бой Паркера и Уайлдера

Нганну отреагировал на бой Паркера и Уайлдера
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Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну поделился впечатлениями от просмотра боя тяжеловесов новозеландца Джозефа Паркера и американца Деонтея Уайлдера, который прошёл в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Облизываю губы после просмотра этого боя», — написал Нганну в социальной сети X (бывший Twitter).

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Деонтей Уайлдер - Джозеф Паркер (W)
24 декабря 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Джозеф Паркер
Окончено
UD
Деонтей Уайлдер

Всего в активе Уайлдера 47 поединков, в которых он потерпел три поражения, два из которых от британца Тайсона Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью.

Паркер, в свою очередь, одержал 34-ю победу в профессиональном ринге. Также на его счету три поражения.

Нганну в конце октябре дебютировал в профессиональном боксе в бою с британским чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и проиграл разделённым решением судей.

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