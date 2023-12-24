Паркер прокомментировал победу в бою с Уайлдером

Новозеландский боксёр-тяжеловес Джозеф Паркер высказал предположения о факторах, повлиявших на результат боя с американцем Деонтеем Уайлдером, в котором представитель Океании победил единогласным решением судей.

«Счастливого Рождества нам! Опасный бой, тяжелый бой, но мы очень усердно готовились к нему. У людей были другие планы, но это план бога. Сегодня мы одержали победу, поэтому поздравляю нас с Рождеством! У Деонтея новый тренер, и, возможно, он применяет новые методы, над которыми работает, но, возможно, долгое бездействие сыграло свою роль», — сказал Паркер Sky Sports.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой новозеландца единогласным решением судей. Уайлдер в прошлый раз выходил на ринг против финна Роберта Хелениуса в октябре 2022 года.