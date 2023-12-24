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Хирн рассказал о планах Джошуа

Хирн рассказал о планах Джошуа
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Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал возможности развития карьеры для британского тяжеловеса Энтони Джошуа, отметив, что боксёр хочет в третий раз стать чемпионом мира. В ночь на 24 декабря он одержал победу нокаутом над Отто Валлином.

«Он хочет стать трёхкратным чемпионом мира в тяжёлом весе. Следующий год будет для него важным.

Может быть [проигрыш Уайлдера] — это благословение, и бой за звание чемпиона мира будет с [Филипом] Хргович. Джошуа — опасный человек, когда у него такое настроение. Каждый тяжеловес должен быть в курсе, — он вернулся», — приводит слова Хирна DAZN.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Энтони Джошуа (W) - Отто Валлин
24 декабря 2023, воскресенье. 02:20 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
TKO
Валлин Отто

Джошуа дважды терял чемпионские титулы после поражений от Энди Руиса в 2019 году и Александра Усика в 2021-м.

Хргович является претендентом на пояс по версии IBF. Он может стать вакантным, если Усик откажется проводить обязательную защиту против хорвата.

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