Хирн рассказал о планах Джошуа

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал возможности развития карьеры для британского тяжеловеса Энтони Джошуа, отметив, что боксёр хочет в третий раз стать чемпионом мира. В ночь на 24 декабря он одержал победу нокаутом над Отто Валлином.

«Он хочет стать трёхкратным чемпионом мира в тяжёлом весе. Следующий год будет для него важным.

Может быть [проигрыш Уайлдера] — это благословение, и бой за звание чемпиона мира будет с [Филипом] Хргович. Джошуа — опасный человек, когда у него такое настроение. Каждый тяжеловес должен быть в курсе, — он вернулся», — приводит слова Хирна DAZN.

Джошуа дважды терял чемпионские титулы после поражений от Энди Руиса в 2019 году и Александра Усика в 2021-м.

Хргович является претендентом на пояс по версии IBF. Он может стать вакантным, если Усик откажется проводить обязательную защиту против хорвата.