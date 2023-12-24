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Джошуа в пятом раунде нанёс больше силовых ударов, чем Валлин за весь бой

Джошуа в пятом раунде нанёс больше силовых ударов, чем Валлин за весь бой
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Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа в поединке с шведским бойцом Отто Валлином нанёс 71 силовой удар, сообщает страница ESPN Ringside в социальной сети X (бывший Twitter).

В одном только пятом раунде британец сделал это 14 раз. Валлин за весь бой нанёс 11 силовых ударов.

Поединок прошёл в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках вечера бокса Day of Reckoning. Бой продлился пять раундов и закончился победой Джошуа техническим нокаутом. Угол Валлина отказался от дальнейшей борьбы.

На счету Джошуа стало 30 боёв, где он одержал 27 побед (24 нокаутом) и потерпел три поражения (одно нокаутом от Энди Руиса). В активе Валлина теперь 26 побед и два проигрыша. Нокаут от Джошуа стал для шведа первым в карьере.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Энтони Джошуа (W) - Отто Валлин
24 декабря 2023, воскресенье. 02:20 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
TKO
Валлин Отто
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