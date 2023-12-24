Джошуа назвал своего фаворита в предстоящем бою между Усиком и Фьюри

Британский тяжеловес Энтони Джошуа сделал свой прогноз на предстоящий объединительный бой между его соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Поединок пройдёт 17 февраля в Саудовской Аравии.

«Бой Фьюри и Усика? Это будет очень очень классный бой. Скажу как есть: склоняюсь к победе Александра. Но кто знает?» — сказал Джошуа на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Напомним, сам Джошуа вчера уверенно победил шведа Отто Валлина на боксёрском вечере в столице Саудовской Аравии. Бой продлился пять раундов и закончился победой британца техническим нокаутом. Угол Валлина отказался от дальнейшей борьбы. В пятом раунде Джошуа нанёс больше силовых ударов (14), чем Валлин за весь бой (11).