Промоутер Усика поздравил Джошуа с победой над Валлином

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, поздравил экс-соперника своего подопечного британца Энтони Джошуа с победой над шведом Отто Валлином.

Напомним, поединок бойцов состоялся в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился досрочной победой Джошуа в пятом раунде, команда Валлина не выпустила его после перерыва.

«Эй Джей вернулся. Поздравляю. Рад за вас, ребята», — написал Красюк в социальных сетях.

Энтони Джошуа 34 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в апреле 2016-го сразился за мировой титул, досрочно остановив американца Чарльза Мартина. В апреле 2017 года Джошуа стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.