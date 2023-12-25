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Арум подтвердил сроки следующего боя Теофимо Лопеса

Арум подтвердил сроки следующего боя Теофимо Лопеса
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Боб Арум, промоутер чемпиона WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американца Теофимо Лопеса (19-1, 13 KO), высказался о сроках следующего выступления подопечного. По словам Арума, Лопес проведёт первую защиту титула в начале февраля.

«Неделя, предшествующая Супербоулу, насыщенная, все находятся там, где Супербоул. И у нас есть отличная площадка на этой неделе. Все большие спортсмены будут в Глендейле, и Теофимо будет защищать свой титул. Это способ подтолкнуть его к действительно большим боям в 2024 году», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Лопес завоевал титул в июне, нанеся первое поражение бывшему абсолютному чемпиону дивизиона британцу Джошу Тэйлору.

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Источник: Теофимо Лопес выступит 12 февраля, претендент — экс-соперник Ломаченко
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