Леннокс Льюис: не могу судить о возвращении Джошуа. Он сделал то, что должен

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный британский боксёр Леннокс Льюис высказался по поводу американца Энтони Джошуа, который в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одержал победу в поединке со шведом Отто Валлином.

Напомним, Джошуа победил досрочно в пятом раунде, команда Валлина не выпустила его после перерыва.

«Можем ли мы говорить о том, что Джошуа вернулся? Не могу судить по этому поединку. Он однозначно выглядел хорошо. Но он просто сделал то, что и должен был сделать. Судя по визуальному впечатлению, по индексу массы тела Валлина, я даже не уверен в том, что он усердно готовился к этому бою. Считаю, что эта победа ментально хороша для Джошуа. Все в один голос твердят, что вернулся прежний Джошуа. Но на самом деле впереди у него ещё длинный и непростой путь. У него всё ещё впереди бой с Тайсоном Фьюри. А именно для этого конкретного поединка он выглядел хорошо», — сказал Льюис в интервью TNT Sports.

Напомним, Джошуа провёл три поединка в 2023 году: в апреле он перебоксировал американца Джермейна Франклина, а в августе нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса.