Эдди Хирн: нет ни единого шанса, что Фьюри побьёт Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о желании провести поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Бой между Усиком и Фьюри, конечно же, отличное событие для бокса. Но, боже ж ты мой, пожалуйста! Просто дайте нам Тайсона Фьюри! Просто нет ни единого шанса, что Фьюри побьёт Джошуа. Да ни за что на свете! Придётся теперь держать кулачки за то, чтобы Фьюри побил Усика. И вот тогда можно будет организовать этот бой. Величайший бой всех времён. Величайший за всю историю спорта», — сказал Хирн в интервью IFL TV.

Напомним, Джошуа в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встречался со шведом Отто Валлином. Американец победил досрочно в пятом раунде, команда Валлина не выпустила его после перерыва.