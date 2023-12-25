Аспиналл: Джонс никого не боится, но я на его месте тоже не дрался бы со мной

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Том Аспиналл рассказал, почему он не верит в то, что его бой с американцем Джоном Джонсом состоится.

«Ситуация получается странной. Я не хочу здесь никого отчитывать, но это неправильно. Двух чемпионов в тяжёлом весе попросту быть не должно, это не бокс. Должен быть один парень, и я предлагаю выяснить, кто это.

Но, честно говоря, я удивлюсь, если наш бой состоится. Я бы с удовольствием, но Джон умный парень и на его месте я бы тоже не дрался со мной. Зачем ему драться с тем, кто всех разносит, когда можно подраться с 43-летним парнем и уйти через чёрный ход? Это умно. Не думаю, что он боится. Он никого не боится, просто он очень умён», – приводит слова Аспиналла MMA News.