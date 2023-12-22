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Том Аспиналл назвал бойца UFC, который стал «значительно лучше»

Том Аспиналл назвал бойца UFC, который стал «значительно лучше»
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Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Том Аспиналл высказался о своём соотечественнике, проспекте лёгкого дивизиона Пэдди Пимблетте после его поединка с представителем США Тони Фергюсоном на турнире UFC 296.

«Пэдди выглядел значительно лучше», — написал Аспиналл на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, Том отметил победу своего другого соотечественника, Леона Эдвардса, в бою с Колби Ковингтоном (США) на том же турнире, заявив, что британец продемонстрировал отличное выступление.

Напомним, бой Пимблетта и Фергюсона продолжался всю дистанцию и завершился в пользу Пэдди единогласным решением судей.

Ранее Пимблетт назвал себя новым любимчиком бывшего президента США Дональда Трампа.

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