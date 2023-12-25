Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа объяснил, почему Усик победит Фьюри

Джошуа объяснил, почему Усик победит Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Знаменитый британский боксёр Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Вы, наверное, слышали это много раз, но я думаю, что Усик — феноменальный боец и вокруг него отличная команда. Ты хорош настолько, насколько хороша твоя команда, а у него действительно хорошая команда. Разделив с ним ринг, изучив его, я думаю, что именно он сможет победить Фьюри. Я так думаю, потому что у меня есть опыт боёв с Усиком и я понимаю уровень его мастерства, это высший уровень», — приводит слова Джошуа Eurosport.

Отметим, что ранее Усик дважды выигрывал у Джошуа по запискам судей.

Напомним, поединок между Фьюри и Усиком состоится 17 февраля 2024 года на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Материалы по теме
Руис сказал, при каком условии Фьюри победит Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android