Руис сказал, при каком условии Фьюри победит Усика

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший высказался об ожидаемом поединке между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Думаю, это будет очень хороший бой. Мне нравится Усик и нравится Фьюри. Если Тайсон будет боксировать и реализует свои преимущества, тогда, вероятно, сможет победить», — сказал Руис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

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