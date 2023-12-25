Ставший гражданином РФ Монсон не может увидеться с детьми из-за несогласия с политикой США

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон больше не сможет увидеть своих детей в США. Об этом ветеран MMA рассказал в интервью ТАСС.

«У меня остались в США трое детей, но я не смогу с ними там увидеться. Я больше не получу американскую визу, ведь я против политики США», — заявил Монсон.

Ранее Джефф Монсон заявил о том, что он отказался от гражданства США. По его словам, он не хочет ассоциироваться с Соединёнными Штатами и с политикой их правительства. Отметим, что в 2018 году Снеговик получил российское гражданство. Недавно боец сообщил о том, что он присоединился к «Команде Путина».

Напомним, Джеффу Монсону 52 года. Его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 60-1-26.