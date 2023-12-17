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Монсон: решил стать частью «Команды Путина», он любит Россию и заботится о народе

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал о том, почему решил поддержать Владимира Путина перед президентскими выборами.

«Я решил стать частью «Команды Путина», потому что он прежде всего любит Россию и заботится о российском народе», – цитирует Монсона «Матч ТВ».

Ранее Монсон сообщил, что его гражданство США прекращено. В активе Монсона 89 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 61 победу (пять были добыты нокаутом) и потерпел 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.

Отметим, к «Команде Путина» присоединились многие другие прославленные спортсмены: Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Никита Нагорный, Александр Поветкин, Денис Лебедев, Александр Легков, Сергей Карякин и другие.

Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно заявлению ЦИК, должны пройти с 15 по 17 марта 2024 года.