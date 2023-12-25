Нганну прокомментировал победу Джошуа над Валлином

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории камерунец Фрэнсис Нганну отреагировал на победу топового британского супертяжеловеса Энтони Джошуа над представителем Швеции Отто Валлином.

«Отличное выступление, Эй Джей! #НганнуДжошуа», — написал Фрэнсис в своих социальных сетях, намекнув на то, что он заинтересован в поединке с Энтони.

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер бокса. В главном событии ивента Энтони Джошуа одержал досрочную победу над Отто Валлином.

Напомним, в октябре текущего года Фрэнсис Нганну дебютировал в боксе. Он провёл бой с претендентом на звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Камерунец уступил британцу раздельным решением судей.