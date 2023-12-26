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Валлин впервые высказался о своём поражении в бою с Джошуа

Валлин впервые высказался о своём поражении в бою с Джошуа
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Шведский боец Отто Валлин прокомментировал поражение в бою против Энтони Джошуа.

«Вчера была не моя ночь, и я проиграл лучшему бойцу. Поздравляю ЭйДжея и удачи. Теперь я смогу наслаждаться отпуском!» — написал Отто Валлин в своей социальной сети.

Отметим, что в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Валлин досрочно проиграл бой экс-чемпиону мира в супертяжёлом весе Джошуа.

Бой закончился победой Джошуа техническим нокаутом по прошествии пяти раундов. Это третья победа подряд британского боксёра.

На счету Джошуа теперь 30 боёв, где он одержал 27 побед (25 нокаутом) и потерпел три поражения. Валлин, в свою очередь, потерпел второе поражение в профессиональном ринге. Также на его счету 26 побед.

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