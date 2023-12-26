Бивол: даже в этот раз я фокусировался на Бетербиеве. Ребята, не отвлекайте меня

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound, россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) признался, что при подготовке к бою с Линдоном Артуром думал о поединке против Артура Бетербиева.

«Я чувствую себя отлично. Сейчас конец года, у меня был бой. Это был нелёгкий год. Я восстанавливался ментально и физически. Сейчас я выиграл этот бой, у меня теперь есть ещё один пояс, и я вижу поединок за звание абсолютного чемпиона. Он теперь намного ближе.

Был ли риск в том, что я отвлекался от этого поединка и смотрел на будущее? Конечно, каждый раз мы отвлекаемся разной информацией. И даже в этот раз я фокусировался на Бетербиеве. И люди ещё вдобавок начали спрашивать меня о крузервейте. Ребята, не отвлекайте меня. Я не могу заходить слишком далеко. Но чемпион должен быть готов к каждому вызову. Настоящий чемпион должен отрезать себя от любой информации, которая ему не нужна в его голове», — сказал Бивол в интервью Boxing News.