Осталась одна преграда. Супербой Бивола и Бетербиева стал на шаг ближе

О желании увидеть очный поединок двух лучших полутяжеловесов России и мира Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева активно говорят в последние несколько лет. По слухам, этот бой уже пытались устроить, но было слишком много проволочек, которые мешают делу.

За это время Бивол уже 11 раз защитил пояс чемпиона по версии WBA (пять раз титул регулярного чемпиона и шесть раз — WBA Super), а также добавил к этому не самый престижный титул IBO. Бетербиев, в свою очередь, с 2017 года накопил все остальные пояса: сначала взял титул IBF, затем через пару лет объединил его с поясом WBC, а в прошлом году прихватил и WBO. Казалось бы, самый верный вариант — бой за звание абсолютного чемпиона мира. Это тот случай, когда поединок россиян будет интересен не только нашей стране, но и всему миру.

Не так давно появилась информация, что в Саудовской Аравии готовы утрясти все организационные вопросы и организовать супербой. Единственное условие — оба должны одержать победы над своими соперниками. Биволу предстоял бой с Линдоном Артуром, а Бетербиев в январе сойдётся с Каллумом Смитом. На этом фоне Артур даже подключил лёгкий трэш-ток: «Считаю, что у Бивола больше отговорки. Считаю, что они неправильно поступают. Я не должен и не буду за ними бегать. Мне это надоело. Три пояса у нас, нужен только один. А кому нужно три сразу – это ему. А всё, что они говорят — болтология. Пудрят мозги людям. Чисто спортивная составляющая кому интересна, чтобы кто-то стал абсолютным чемпионом мира. Я уже устал про это говорить».

На этом разговоры не закончились, Бетербиев раскритиковал и выбор соперника для Бивола: «Дмитрий выбирает соперников, у него практически все бои — это добровольная защита. Я даже не знаю, был ли у него вообще поединок по обязательной защите пояса?! Наверное, в WBA возможны такие варианты. Но когда я выиграл чемпионский пояс WBO, то у меня, например, сразу была обязательная защита против Энтони Ярда. То есть у меня нет таких «прогулочных» боёв, как у Бивола. При обязательной защите боксёры находятся максимально в одинаковых условиях, а при добровольной защите преимущество всегда на стороне чемпиона, ведь учитываются все капризы чемпиона, а не претендента».

Бивол практически не вступал в полемику, но ответил выступлением на ринге. Дмитрий уже провёл бой с Артуром (но не с тем), уверенно перебоксировал британца и без проблем защитил титул чемпиона WBA Super. Разумеется, первый вопрос в ринге был задан о следующем поединке. Бивол заявил, что готов драться и с Бетербиевым, и со Смитом, главное, чтобы на кону стояли пояса. Кстати, перед боем с Линдоном Дмитрия объявляли как бойца из Кыргызстана. И, возможно, именно в этом кроется ключ к проведению поединка за титул абсолютного чемпиона мира.

Вероятнее всего, по словам Бивола, бой будет не раньше апреля. Тут надо ещё учитывать, в каком состоянии будет победитель поединка между Бетербиевым и Смитом. Оба будут заряжаться на нокауты, есть вероятность получить урон.

Так или иначе, мы уже приблизились к супербою Бивола с Бетербиевым, осталась одна преграда. Убирать её должен Артур.