Стало известно, в какой российской лиге может продолжить карьеру Эдуард Вартанян

Победитель Гран-при ACA в лёгкой весовой категории россиянин Эдуард Вартанян может перейти в лигу «Наше Дело». Об этом рассказал спортивный директор российского промоушена Армен Гулян.

«Возможно ли подписание Вартаняна? Да, возможно. Если всё-таки контракт с UFC не будет подписан, то вероятность этого очень большая», – приводит слова Гуляна пресс-служба лиги «Наше Дело».

Ранее стало известно о том, что Эдуард Вартанян покинул лигу ACA и вышел на рынок свободных агентов. Осенью этого года российский боец отправился в США, чтобы подписать контракт с UFC.

Напомним, профессиональный рекорд Эдуарда Вартаняна в смешанных единоборствах составляет 25-4. Последний бой он провёл провел июне 2023 года на турнире ACA 159, где одержал досрочную победу над Артёмом Резниковым.