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Эдуард Вартанян назвал российский промоушен, который может достичь уровня UFC

Эдуард Вартанян назвал российский промоушен, который может достичь уровня UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян ответил на вопрос о промоушенах Российской Федерации, которые могли бы составить конкуренцию UFC.

«Может ли в России какой-то промоушен достичь того, что происходит в UFC? Да, конечно, ACA — один из таких промоушенов. Это очень близко. Просто у UFC очень слаженная команда. У них так всё слаженно, что не замечаешь мелочей. Плюс там есть определённый контингент – он платёжеспособен. Люди платят», – сказал Вартанян на канале «Вестник ММА» в YouTube.

Напомним, Вартанян продолжает вести переговоры с UFC о переходе. При этом ранее сообщалось, что стороны пока не могут договориться. На счету Эдуарда в ММА 25 побед при четырёх поражениях.

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