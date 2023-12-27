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Менеджер Емельяненко: на 2024 год есть планы выступления в трёх промоушенах

Менеджер Емельяненко: на 2024 год есть планы выступления в трёх промоушенах
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Никита Бурчак, менеджер известного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, рассказал о спортивных планах своего клиента на 2024 год.

«На 2024 год есть планы выступления в трёх промоушенах. Сейчас ведутся переговоры. Если всё срастётся, то один из этих боёв точно будет очень громким. И это будет один из самых выгодных контрактов в карьере Александра, но в договоре будут жёстко прописаны условия относительно его формы. Если всё будет хорошо, то состоится пролонгация соглашения. Саша очень заряжен. Ему подходит формат понятного и долгого расписания по боям», – приводит слова Бурчака «Матч ТВ».

Напомним, свой последний поединок Александр Емельяненко провёл в мае текущего года. Тогда он досрочно одержал победу над блогером Евгением Ершовым.

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