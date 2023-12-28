Усик — о бое с Фьюри: вопрос не в том, смогу ли я выиграть, а в том, когда это случится

Украинский боксёр Александр Усик заявил, что не сомневается в своей победе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе с британцем Тайсоном Фьюри.

«Во-первых, важно то, что вопрос не в том, смогу ли я выиграть, а в том, когда это случится. Когда я ложусь спать, то представляю себя на ринге, а потом мою руку поднимают вверх. Я просто верю, что смогу победить.

Я залез Фьюри в голову, и теперь он думает о кролике. Продолжай, брат. Я слушал Эминема много лет, и он говорил, что мама называла его белым кроликом. Мне нравится этот рэпер. Тони Беллью как-то назвал меня зверем в боксе, но я ответил, что я просто белый кролик.

В детстве меня спрашивали, кем я хочу быть, когда вырасту. Я пришёл домой и спросил об этом отца, он ответил: «Ты должен стать хорошим человеком». Думаю, что, став им, можно достичь всего остального», – приводит слова Усика BoxingScene.