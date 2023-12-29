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Колби Ковингтон: а кто такой этот Чендлер?

Колби Ковингтон: а кто такой этот Чендлер?
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Известный американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон высказался в адрес своего соотечественника, трёхкратного чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70 кг) и экс-претендента на титул UFC Майкла Чендлера.

«Майкл Чендлер? Кто это такой?! Он был нокаутирован в Bellator, и вообще этот парень — полный отстой. Каков его рекорд в UFC? 1-4? Мой процент побед в UFC составляет более 90%. Я всегда был великолепен в этом дивизионе. Он может только болтать, но никакого смысла в его словах нет», — сказал Ковингтон на канале PBD Podcast в YouTube.

В последнем поединке, который проходил на турнире UFC 296 в ночь на 17 декабря мск, Ковингтон встречался с британцем Леоном Эдвардсом. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Эдвардса единогласным решением судей.

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