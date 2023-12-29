Дэн Рафаэль назвал следующего возможного соперника Энтони Джошуа

Известный журналист Дэн Рафаэль высказался по поводу следующего потенциального поединка бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Саудовцы определённо хотят самых громких имён и самых больших боёв, но имейте в виду несколько вещей. Во-первых, они не зря включили Филипа Хрговича в андеркарт [с Джошуа и Уайлдером]. У них с ним соглашение на несколько боёв.

В бою с де Мори Филип выполнил первоначальную задачу. Я знаю, что они уже обдумали цену на бой Джошуа – Хргович. Переговоры не будут сложными. Я не сомневаюсь, если Джошуа заинтересован в этом поединке, он состоится. Именно по этой причине он вообще дрался с Отто Валлином. После этой победы Джошуа на второй позиции рейтинга IBF», – скзаал Рафаэль на канале Pro Boxing Fans в YouTube.