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Дэн Рафаэль назвал следующего возможного соперника Энтони Джошуа

Дэн Рафаэль назвал следующего возможного соперника Энтони Джошуа
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Известный журналист Дэн Рафаэль высказался по поводу следующего потенциального поединка бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Саудовцы определённо хотят самых громких имён и самых больших боёв, но имейте в виду несколько вещей. Во-первых, они не зря включили Филипа Хрговича в андеркарт [с Джошуа и Уайлдером]. У них с ним соглашение на несколько боёв.

В бою с де Мори Филип выполнил первоначальную задачу. Я знаю, что они уже обдумали цену на бой Джошуа – Хргович. Переговоры не будут сложными. Я не сомневаюсь, если Джошуа заинтересован в этом поединке, он состоится. Именно по этой причине он вообще дрался с Отто Валлином. После этой победы Джошуа на второй позиции рейтинга IBF», – скзаал Рафаэль на канале Pro Boxing Fans в YouTube.

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