Такой Джошуа сможет побить Усика? Что будет с карьерой невезучего британца

В ночь на 24 декабря в рамках большого боксёрского вечера в Эр-Рияде британский тяжеловес Энтони Джошуа, выступивший в главном поединке турнира, разнёс крепкого шведа Отто Валлина, и теперь вновь повис вопрос — что дальше?

Эй Джея, безусловно, можно называть одним из топов мирового бокса, но его карьера пока довольно противоречива и оставляет некоторые вопросы. В первую очередь из-за того, что Джошуа нередко показывает, что у него есть определённые проблемы с психологией. Надлом произошёл после поражения от Энди Руиса, а усугубилось всё после двух неудач с Александром Усиком. Перед боем с Валлином Энтони вновь говорил о возможном завершении карьеры: «Это словно чек-пойнт, если я не пройду Валлина, то для меня дальше тут нет будущего».

Немного странные слова для человека, который вроде бы намерен идти за очередным титулом. Отсюда появляется вопрос, какие вообще амбиции у Джошуа? Действительно ли он готов рвануть в очередной титульный забег или будет ждать удобного случая? Например, когда Фьюри и Усик просто уйдут сами.

После победы над Валлином Джошуа был очень скромен и отвечал расплывчатыми формулировками: «Я двигаюсь шаг за шагом, но стать чемпионом мира было бы здорово. Этот спорт коварен. Победа поднимает тебя на ступень вверх, а поражение сбрасывает вниз. Каждый бой ведёт к конечной цели, поэтому, если я продолжу побеждать, это произойдёт естественным образом. Поэтому надо продолжать надеяться и продолжать упорно работать. Я ищу величия и пытаюсь совершенствоваться. Мне нельзя терять концентрацию, потому что я выбрал свой путь, и он тяжёл. И пока я на этом пути, я буду сосредоточен. Посмотрим, как далеко я смогу по нему пройти. Уайлдер? Если он захочет, то может вернуться и провести бой. Уверен, что все хотят увидеть этот поединок».

Конечно, Джошуа прекрасно понимает, что бой с Уайлдером, даже с учётом одностороннего поражения Деонтея, продастся отлично. Сейчас болельщики критикуют Уайлдера, но он в любом случае остаётся громким именем в супертяжёлом весе и привлекает к себе внимание. Поэтому Эй Джей не готов сейчас отказаться от столь денежного варианта. А заодно прощупывает почву для возможного поединка с Фрэнсисом Нганну. Опять же, этот бой тоже принесёт большие деньги, за это готовы платить. Хорошо укладывается в эту логику и переезд Джошуа в США. На родине он уже стал звездой, но основная аудитория из покупателей PPV всё же сосредоточена за океаном.

На этом фоне немного диссонирует заявление промоутера Эдди Хирна: «Джошуа в нынешней версии — лучший супертяжеловес в мире. С таким менталитетом и командой я считаю его непобедимым. Уверен, следующий год будет годом Энтони. Когда Уайлдер проиграл, то я посчитал это знаком свыше. Он ведь хочет стать трёхкратным чемпионом мира, так что ему ничего не мешает разыграть пояс IBF с Филипом Хрговичем».

Хргович — новый топ в супертяжёлой весовой категории, является обязательным претендентом на титул IBF, но, даже будучи непобеждённым, он не генерирует столько PPV и не привлекает столько внимания, сколько тот же Уайлдер. Если хорват завладеет поясом, он будет интересен, но сейчас Джошуа вряд ли позарится на такой поединок.

Есть вероятность того, что британец будет дожидаться исхода поединка между Усиком и Фьюри. Эдди Хирн уже заявлял, что ему интересно свести Джошуа с Цыганским королём, и даже тут прослеживается излишняя разборчивость. Эй Джею неинтересно завоевывать титулы любой ценой, он будет выжидать. Если Усик выйдет победителем, то это не так интересно Энтони. Во-первых, он Александру уже проигрывал, а во-вторых, Усик, даже будучи чемпионом, не генерирует большие продажи.

Что касается шансов в потенциальном реванше, то изменился ли Джошуа настолько, чтобы теперь навязать конкуренцию Александру? Да, с Валлином он показал, что научился справляться с левшами, но швед «зарубался» и слишком полагался на защиту. Усик — боксёр другого типажа, он больше двигается, по нему сложнее работать. Готов ли британец к такому оппоненту и, самое главное, сможет ли справиться с ним? Похоже, Энтони и его команда в этом не особо уверены.

В итоге Джошуа на развилке, и непонятно, в какую сторону он склоняется больше. Судя по заявлениям в публичном пространстве, он ещё не готов врываться в титульную гонку, хотя вполне мог бы это сделать. Бои с Уайлдером и Нганну выглядят более привлекательно, так как риски ниже, а гонорары как минимум сопоставимы. И, похоже, Эй Джей выбирает именно этот вариант.