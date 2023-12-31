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Чемпион АСА Туменов: мой брат Биберт перебил бы Волкановски

Чемпион АСА Туменов: мой брат Биберт перебил бы Волкановски
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Чемпион лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) в полусреднем весе Альберт Туменов, не знающий поражений с 2017 года, считает, что его брат Биберт, являющийся топ-бойцом АСА, одолел бы чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории австралийца Александра Волкановски.

«Волкановски — мой один из любимых бойцов в UFC. Волкановски прошёл Омарова, но не Туменова. Биберт в стойке, я уверен, не дал бы себя завалить, а перебил бы. Не из-за того, что он мой брат. Просто стиль делает бои, на самом деле», — приводит слова Туменова пресс-служба АСА.

Напомним, в общей сложности на счету Волкановски в смешанных единоборствах 29 боёв, в которых он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел три поражения. В последнем поединке Александр уступил россиянину Исламу Махачеву.

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