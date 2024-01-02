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Тренер Нганну рассказал, как Фрэнсис довёл его до слёз

Тренер Нганну рассказал, как Фрэнсис довёл его до слёз
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Эрик Никсик, тренер камерунского бойца Фрэнсиса Нганну, сообщил, что гонорар, который он получил за помощь в подготовке к поединку с чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, изменил его жизнь.

«Это были самые большие деньги, которые мне когда-либо платил боец. Это было больше, чем я ожидал. Очевидно, Фрэнсис всегда заботился обо мне, но в этот раз он сразил меня наповал.

Когда я увидел свой банковский счёт тем утром, я буквально заплакал. Это реальная история. Этот поступок довёл меня до слёз, потому что он изменил мою жизнь – не только с профессиональной, но и с финансовой точки зрения.

Это дало мне большую финансовую свободу. Позволило мне наслаждаться тренерской деятельностью и получать удовольствие от того, что я отец и муж. Я могу поехать с детьми в парк на выходные, так как купил новую машину. Переход Фрэнсиса в бокс многое изменил в том, как он относится к своей команде. Он любит нас и заботится обо всех нас, и я не знаю, как его отблагодарить», — приводит слова Никсика MMAJunkie.

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