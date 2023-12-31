Президент Top Rank объяснил, почему Нганну заслужил право на реванш с Фьюри

Президент Top Rank Тодд Дюбоф, который является одним из промоутеров чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, считает, что боец Фрэнсис Нганну заслужил право на бой-реванш с британцем.

«Это заслуженная возможность получить реванш. Он заслужил её.

Его выступление привело к тому, что люди начали думать: «Ух ты, да у него есть шанс. Мы никогда не думали, что у него может быть шанс». Я думаю, что Тайсон винит себя в этом. Он сказал: «Я легкомысленно отнёсся к бою. Это всё на мне». Он не стал показывать пальцем, и это хорошо.

Нганну превзошёл все ожидания, и в результате у нас есть всё, чтобы сказать: «Эй, я хочу увидеть это снова».

Я не большой фанат реваншей, но вы должны понимать, что в боях есть оговорки о реванше, и сейчас это скорее норма», — приводит слова Дюбофа BoxingScene.