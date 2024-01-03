Эдди Хирн: бой Джошуа с Нганну был бы колоссальным

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о возможном поединке с Фрэнсисом Нганну, который начал боксёрскую карьеру.

«У нас сейчас проходят переговоры по поводу трёх возможных соперников. Могу сказать, что среди них нет Деонтея Уайлдера. При этом я считаю, что возможный бой с Фрэнсисом Нганну был бы просто колоссальным.

Раньше мы уже озвучивали другую цель – бой с победителем поединка между Усиком и Фьюри», – рассказал Хирн в видео, опубликованном на YouTube-канале iFL TV.

Напомним, Джошуа в ночь с 23 на 24 декабря 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встречался со шведом Отто Валлином. Джошуа победил досрочно в пятом раунде, команда Валлина не выпустила его после перерыва.