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Отец Теофимо Лопеса: мой сын — номер один в категории до 140 фунтов

Отец Теофимо Лопеса: мой сын — номер один в категории до 140 фунтов
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Теофимо Лопес-старший, отец чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американца Теофимо Лопеса, считает своего сына лучшим боксёром в весовой категории до 140 фунтов.

Напомним, в своём единственном выступлении в 2023 году Лопес-младший стал первым боксёром, победившим бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе британца Джоша Тэйлора.

«Мы победили линейного чемпиона, получили линейный пояс. Мы победили Джоша Тэйлора. Мой сын — номер один в категории до 140 фунтов», — приводит слова Лопеса-страшего BoxingScene.

Ранее промоутер Лопеса Боб Арум подтвердил, что его подопечный проведёт первую защиту титула в начале февраля в Глендейле в неделю, предшествующую Супербоулу.

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