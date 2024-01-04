«Вадим, не бойся. Просто рискни». Андерсон вызвал Немкова на поединок

Боец Bellator Кори Андерсон обратился к россиянину Вадиму Немкову, с которым он уже встречался дважды в своей карьере.

«Вадим, не бойся. Просто рискни. Давай. Ты знаешь, что произойдет. Ты знаешь, что я готовлюсь. Ты знаешь, что всё будет не так, как в первом бое-реванше. В этот раз я не буду просто бороться. Я собираюсь показать кое-что другое. Я считаю, что если ты боишься, то продолжай бежать. Переходи в тяжёлый вес. Все эти люди говорят о том, что «он не хочет драться с этими людьми, он уже всех побил». Но нет, у нас 1:1. Счёт на табло сейчас 1:1.

Он боится увидеть, что произойдёт, и, как я уже говорил людям, он скорее откажется от пояса, чем потеряет его в бою», — приводит слова Андерсона MMA Fighting.