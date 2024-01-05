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«Меня размазали». Даррен Тилл показал фото с Чимаевым и Стриклендом

«Меня размазали». Даррен Тилл показал фото с Чимаевым и Стриклендом
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Британец Даррен Тилл, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал архивное фото со своим приятелем Хамзатом Чимаевым и обладателем чемпионского пояса UFC в среднем весе Шоном Стриклендом.

«Воспоминание о том, как Шон Стрикленд разбил меня», — подписал фотографию Тилл.

Фото: Из личного архива Даррена Тилла

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в декабре 2022 года, Даррен встречался с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Тилл проиграл в третьем раунде, попавшись на удушающий приём соперника. В общей сложности за время профессиональной карьеры британец принял участие в 24 поединках, в которых одержал 18 побед и потерпел пять поражений. Ещё один бой с его участием завершился вничью.

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