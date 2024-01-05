Энтони Джошуа показал актуальную физическую форму на отдыхе в Дубае

Знаменитый британский боксёр Энтони Джошуа разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками несколькими фотографиями. Джошуа показал, как проводит время в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

«Моё порочное удовольствие… отдых», — подписал фото Джошуа.

Фото: Из личного архива Энтони Джошуа

Фото: Из личного архива Энтони Джошуа

Напомним, в последнем поединке Энтони встречался со шведом Отто Валлином. Противостояние проходило в декабре прошлого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кингдом Арена». Бой продлился пять раундов и завершился победой Джошуа техническим нокаутом. Угол Валлина отказался от дальнейшей борьбы. В общей сложности в активе Джошуа 30 боёв, в которых он одержал 27 побед (24 нокаутом) и потерпел три поражения.