Поединок между Джошуа и Нганну состоится в марте в Саудовской Аравии — MMAJunkie

Бывший чемпион UFC в супертяжёлом весе Фрэнсис Нганну планирует ещё один крупный боксёрский поединок. На этот раз Нганну встретится с Энтони Джошуа, двукратным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе, сообщает MMAJunkie.

Бой в тяжёлом весе из 10 раундов пройдет 9 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Пресс-конференция, посвящённая бою, ожидается позднее в этом месяце в Лондоне.

В начале 2023 года Нганну покинул UFC и заявил о своём переходе в мир бокса. Свой первый боксёрский поединок Нганну проиграл Тайсону Фьюри раздельным решением судей 28 октября. В рамках третьего раунда Нганну отправил своего соперника в нокдаун. Фьюри оказался на настиле после мощного удара соперника, но быстро смог встать на ноги и продолжить бой.

Напомним, 23 декабря британец Энтони Джошуа (27–3) победил Отто Валлина нокаутом в пятом раунде в главном боксёрском поединке вечера. Эта победа увеличила его серию до трёх. Из 27 побед Джошуа в карьере 24 из них — нокаутом.

Материалы по теме Эдди Хирн: бой Джошуа с Нганну был бы колоссальным

Джошуа отрабатывает удары на матрасе: