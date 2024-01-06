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«2024-й будет огненным». Фрэнсис Нганну прокомментировал анонс боя с Энтони Джошуа

«2024-й будет огненным». Фрэнсис Нганну прокомментировал анонс боя с Энтони Джошуа
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Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну, начавший боксёрскую карьеру, высказался после неофициального анонса его поединка с двукратным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

«Делаем большие шаги в новом году. 2024 год будет огненным», — написал Нганну на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), прикрепив эмодзи шахматной фигуры и несколько эмодзи огня.

Ранее сообщалось, что бой между Нганну и Джошуа в тяжёлом весе пройдёт 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В начале 2023 года Нганну покинул UFC и заявил о своём переходе в мир бокса. Свой первый боксёрский поединок Нганну проиграл Тайсону Фьюри раздельным решением судей 28 октября.

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