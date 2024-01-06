Джошуа отреагировал на анонс боя с Нганну

Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа прокомментировал новость о том, что он разделит ринг с экс-обладателем титула UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну из Камеруна.

«Ох блин, вот и снова… 03.08.2024», – написал Энтони Джошуа в своих социальных сетях.

Ранее стало известно о том, что Джошуа и Нганну проведут поединок по правилам бокса. Они подерутся в марте 2024 года на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Нганну дебютировал в боксе в октябре 2023 года. Тогда он сразился с чемпионом по версии WBC в супертяжёлой весовой категории Тайсоном Фьюри. Камерунец уступил британцу раздельным решением судей, отправив при этом своего именитого соперника один раз в нокдаун.