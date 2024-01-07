Эдди Хирн официально объявил о бое Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну

Известный британский промоутер Эдди Хирн объявил, что состоялась сделка по организации боя между бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа с экс-обладателем титула UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну.

«Сегодня вечером мы подтверждаем, что сделка заключена! Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну сразятся в грандиозную ночь в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Пресс-конференция состоится 15 января в Лондоне. Все подробности будут опубликованы в ближайшее время», – написал Хирн в своих социальных сетях.

Отметим, что Джошуа и Нганну проведут поединок по правилам бокса. Они подерутся в марте 2024 года на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Нганну дебютировал в боксе в октябре 2023 года. Тогда он сразился с чемпионом по версии WBC в супертяжёлой весовой категории Тайсоном Фьюри. Камерунец уступил британцу раздельным решением судей, отправив при этом своего именитого соперника один раз в нокдаун.