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Биспинг рассказал, кто должен стать следующим соперником Чимаева

Биспинг рассказал, кто должен стать следующим соперником Чимаева
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Известный аналитик MMA Майкл Биспинг отреагировал на слухи о том, что бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья может стать хедлайнером турнира UFC 300, получив титульный бой. Британец полагает, что Иззи не заслуживает драться за пояс, поэтому ему было бы логичнее встретиться с непобеждённым Хамзатом Чимаевым.

«Я предлагаю болельщикам Иззи самим заявить, положа руку на сердце, что он не заслуживает титульника. Послушайте, он проиграл дважды в трёх последних боях. Я понимаю, что если Дрикус дю Плесси победит Шона Стрикленда, то боссам промоушена захочется организовать ему бой с Адесаньей. Понимаю, что если Шон останется с титулом, то это тоже неплохо — проведут реванш с Адесаньей. Но было бы справедливо, если бы следующий претендент определился в поединке между Адесаньей и Хамзатом Чимаевым», – заявил Биспинг на своём YouTube-канале.

Напомним, титулом UFC в средней весовой категории владеет Шон Стрикленд. 21 января на UFC 297 американец разделит октагон с Дрикусом дю Плесси.

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