Бой Нганну и Джошуа перенесли из-за турнира UFC

Стала известна новая дата боя между бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа и экс-обладателем титула UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну.

Изначально поединок был запланирован на 9 марта. Однако организаторы турнира в Саудовской Аравии передвинули вечер бокса на 8 марта, чтобы не конкурировать с UFC 299, который пройдёт 9 марта, сообщает журналист MMAJunkie Майк Бон.

Отметим, что Джошуа и Нганну проведут поединок по правилам бокса. Напомним, Нганну дебютировал в боксе в октябре 2023 года. Тогда он сразился с чемпионом по версии WBC в супертяжёлой весовой категории Тайсоном Фьюри. Камерунец уступил британцу раздельным решением судей, отправив при этом своего именитого соперника один раз в нокдаун.

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