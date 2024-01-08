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Стали известны вероятные гонорары Нганну и Джошуа за их очный бой

Стали известны вероятные гонорары Нганну и Джошуа за их очный бой
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Бывший чемпион в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну договорились о бое. Forbes опубликовал данные о возможных гонорарах спортсменов.

По информации журнала, Джошуа, вероятно, получит гонорар, сопоставимый с тем, который заплатили Фьюри за бой с Нганну. Тогда Тайсон получил 50 млн долларов.

Как сообщает Sports Business Journal, агент Нганну подтвердил, что его клиент получит ещё одну восьмизначную сумму за бой с Джошуа. Фрэнсис заработал 10 млн долларов за бой с Фьюри, поэтому есть все основания считать, что его гонорар за бой с Джошуа может приблизиться к 20 млн долларов.

Напомним, в начале 2023 года Нганну покинул UFC и заявил о своём переходе в мир бокса.

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