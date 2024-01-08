Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-тренер Джошуа рассказал, в каком случае Фьюри победит Усика

Экс-тренер Джошуа рассказал, в каком случае Фьюри победит Усика
Комментарии

Известный американский тренер Роберт Гарсия, под чьим руководством занимался британский боксёр Энтони Джошуа, поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком. Бой пройдёт 17 февраля этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По словам Гарсии, если Фьюри будет в отличной форме, победа останется за ним.

«Фьюри использует свои преимущества. Он предпринимает много вещей, которые позволяют ему быть таким эффективным. Если Тайсон будет в отличной форме, я поставлю на его победу. Хотя всё-таки я бы хотел увидеть противоположный исход», — сказал Гарсия на канале Boxing Social в YouTube.

Материалы по теме
«Он его растерзает». Тренер Дюбуа дал категоричный прогноз на бой Усика и Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android