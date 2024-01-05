«Он его растерзает». Тренер Дюбуа дал категоричный прогноз на бой Усика и Фьюри

Дон Чарльз, тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа, высказался о предстоящем бое между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Поединок состоится 17 февраля этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Фьюри сейчас замолчал, и я думаю, что он замолчал не просто так – он ушёл тренироваться. Он относится к этому бою серьёзно. Простите меня, если я ошибаюсь, но я совсем не думаю, что для Фьюри этот бой сложится тяжело. Он растерзает Усика. Тайсон слишком большой для него. Он его буквально растерзает», — приводит слова Чарльза talkSPORT.

На счету Усика 21 бой, в каждом из которых он побеждал. 14 побед были добыты нокаутом. В активе Фьюри 35 поединков, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.