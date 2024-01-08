Нганну обратился к Джошуа по поводу их боя

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну обратился к своему будущему сопернику, экс-чемпиону в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Это больше не срочная новость, но я просто выкладываю её такой, какая она есть. Увидимся в Эр-Рияде, Энтони, и давай повеселимся», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

Напомним, изначально сообщалось, что поединок между Нганну и Джошуа состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Позже появилась информация, что бой перенесли на 8 марта, чтобы не конкурировать с турниром UFC 299, который пройдёт 9 марта. Отметим, что противостояние состоится по правилам бокса.

Нганну протестировал ударную мощь Винисиуса: