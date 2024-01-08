Вартанян раскрыл, какой сотрудник UFC препятствует его переходу в промоушен

Известный российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян дал комментарий по поводу сложностей в подписании контракта с промоушеном UFC. По словам Вартаняна, сложности возникли из-за матчмейкера лиги Даны Уайта Шона Шелби.

«Почему не получается подписаться? Человеческий фактор в виде Шона Шелби. Именно из-за него. Я даже общался с Даной Уайтом. Встречался с ним. Он сказал: «Я тебя знаю, Мэнни за тебя говорил». Но в конечном итоге всё упирается в Шона Шелби. Почему я ему не нравлюсь? Трудно сказать. Мне кажется, здесь что-то ментальное, потому что здесь большинству вообще всё пофиг. Всё, что творится за территорией США, американцев мало волнует. Простым американцам всё равно. Они считают, что Америка – самая большая страна, самая сильная и так далее. Это касается и UFC. Неважно, какие регалии были в других местах», — сказал Вартанян на канале «Вестник ММА» в YouTube.