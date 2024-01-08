«Лучше Хабиба». Эдуард Вартанян назвал самого сильного легковеса в мире

Известный российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян высказал мнение, что его соотечественник Али Багов является одним из лучших, а, может, и самым лучшим легковесом мира. По словам Вартаняна, физически Багов даже превосходит такого прославленного бойца, как бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Багов вообще, думаю, самый сильный легковес. Может, даже в мире. Поспорил бы он с Хабибом? Так я и с Хабибом работал. Багов сильнее Хабиба физически. Просто Хабиб, знаешь, будет тебя постоянно раздёргивать по этажам, не будет уставать. Он будет идти и идти.

А Багов устаёт. Если его перевести в третьем-четвёртом раунде, он даже вставать не будет. Даже в первом раунде. То есть он очень сильно экономит силы. Его преимущество – взрывы. Посмотрите его бои, его даже ударник Кошкин переводил. А Хабиб постоянно работает, из-под него не продохнуть, постоянно находишься в напряжении», – сказал Вартанян на канале «Вестник ММА» в YouTube.