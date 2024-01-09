Артур Бетербиев высказался о поединке Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев поделился мнением о нашумевшем поединке между звёздным британским тяжеловесом Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Со мной рядом сидели два бойца MMA. Они болели за Нганну. Я, конечно, за Фьюри. Я не углублялся в этот вопрос. Но допускаю, что Фьюри недельку потренировался и вышел на этот бой. Он может себе такие вещи позволять. И отчасти, он, может, недооценил его, отнёсся не очень хорошо к подготовке. А если Тайсон пройдёт хорошую подготовку, он легко расправится с Нганну.

Сыграл фактор недооценки. Мне показалось, что Фьюри вообще не готовился. Мы же знаем его как победителя Кличко. Его никто не мог сместить с этого места. Это заслуживает уважения. Он побеждал действующих чемпионов, которые много лет держались наверху. Поэтому мне кажется, что при хорошей подготовке он легко разделается с Нганну», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.