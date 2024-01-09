«Как Бивол мог подписать контракт? Это звучит глупо». Огненный разговор с Бетербиевым

В ночь с 13 на 14 января состоится боксёрский вечер, главной звездой которого должен стать Артур Бетербиев. Его соперником станет Каллум Смит – крепкий британец. Мы поговорили с российским бойцом и выяснили у него самые интересные подробности подготовки к противостоянию. Кроме того, Артур рассказал «Чемпионату» о потенциальном поединке с Дмитрием Биволом и о противостояниях Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну и Александром Усиком.

– Как прошла подготовка к предстоящему поединку?

– Подготовка проходит как всегда. Всё идёт по плану. Я после операции на челюсти уехал домой, в Россию. Там начал тренировки – в Грозном. Потом сделал сборы в Кабардино-Балкарии. И приехал в Канаду за восемь недель до боя.

– Что скажете о Каллуме Смите, чего можно ждать от этого парня?

– Я считаю, что любой боксёр – опасный человек. Особенно когда речь идёт о титулах. Он был чемпионом в категории ниже, опытный парень. Думаю, насколько он популярный – это другой вопрос. Даже ко всем предыдущим соперникам я всегда готовился на сто процентов, и к нему так же.

– Стопроцентная статистика досрочных побед как-то давит? Сказывается на настрое?

– Я это не специально делаю. Мне, наверное, везёт. Я всегда стараюсь быть готовым на все 12 раундов. В моей карьере был один такой случай. Я не зацикливаюсь на этих вещах. Главное, сделать всё, над чем мы работали, использовать это.

– Поединок будет проходить в Канаде. Насколько это важно для вас?

– Честно сказать, я даже не знаю. Из-за любительской карьеры мне домашние стены или заграница – сильно не зацикливаюсь на этих вещах. Мне главное, чтобы мы были в ринге.

– И желательно, чтобы не было так холодно, как перед боем с Ярдом?

– Было не холодно. Это же в Лондоне было, там таких холодов не бывает. Для Лондона это холодно было. Но если взять Москву или Монреаль, тут зимы холодные бывают. Просто мы легко одеваемся, выходим, поэтому нам кажется, что холодно. Холодновато на тот момент было, но даже мороза не было.

– Появилась информация, что Дмитрий Бивол подписал контракт на бой с вами. Насколько она соответствует действительности?

– Это у него нужно спросить, что он подписал. Я вообще не в курсе. Им, наверное, надоело говорить, что они со мной будут боксировать. Они решили к новым мерам перейти. Мне кажется, это неправильно, вводить людей в заблуждение, говорить неправильные вещи. Как можно подписать контракт, если у меня впереди ещё бой. Я не знаю.

– Похоже на ситуацию с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером?

–Даже не это имею в виду. Контракт подписывают, когда два боксёра обсуждают поединок, у них нет никаких боёв впереди. Они садятся, обсуждают и подписывают контракт. А как один боксёр может подписать контракт с Артуром Бетербиевым? Это звучит глупо. Если он так сказал, то это очень глупо. Я, конечно, уважаю всех боксёров, не недооцениваю никого. Но говорить такие вещи неправильно.

– Вы смотрели поединок Дмитрия Бивола и Линдона Артура?

– Нет, не смотрел, не получилось. Я бы и не смотрел этот бой. У меня идёт подготовка. Вот когда мы подпишем контракт, тогда я и начну смотреть бои. Все записи есть.

– Насколько вам интересно то, что происходит в Саудовской Аравии?

– Они серьёзно взялись за профессиональный бокс. Это очень радует. Они развивают у себя наш вид спорта, обширно взялись за это. Это круто. Я не боксировал там, но был на бое Нганну и Фьюри. У них андеркард был на улице, было где-то «+27». Я не представляю, что там будет летом. Но основной кард был в зале, там было хорошо. Было холодно, всё нормально. Если бои проходят на арене, всё проходит комфортно. Я, по-моему, никогда не боксировал на улице.

– А интересно было бы попробовать это?

– Это было бы интересно. Но очень неудобно для боксёров и телезрителей. Без больших телевизоров никто толком ничего не увидит. Мне кажется, это уже осталось в прошлом. Так было, когда боксировал Мохаммед Али. При хорошей температуре на улице может быть ещё комфортнее.

– Какие ощущения оставил поединок Нганну и Фьюри?

– Со мной рядом сидели два бойца MMA. Они болели за Нганну. Я, конечно, за Фьюри. Я не углублялся в этот вопрос. Но допускаю, что Фьюри недельку потренировался и вышел на этот бой. Он может себе такие вещи позволять. И отчасти он, может, недооценил его, отнёсся не очень хорошо к подготовке. А если Тайсон пройдёт хорошую подготовку, он легко расправится с Нганну. Сыграл фактор недооценки. Мне показалось, что Фьюри вообще не готовился. Мы же знаем его как победителя Кличко. Его никто не мог сместить с этого места. Это заслуживает уважения. Он побеждал действующих чемпионов, которые много лет держались наверху. Поэтому мне кажется, что при хорошей подготовке он легко разделается с Нганну.

– Не хотелось ли показать тем парням, что сидели рядом, что такое профессиональный бокс?

– Они что-то говорили, я это не воспринимал. Они мне не говорили никаких грубых вещей. Мы – спортсмены. Я думал вообще, что там 12 раундов бой, а там всего лишь 10 было. Он оставляет интригу. Чтобы организовать ещё какой-то громкий поединок.

– А вам было бы интересно провести бой с представителем MMA?

– Я, конечно, скажу, что мне это было бы интересно. Но все бойцы ММА делают так, что их зовут в бокс. А я бы хотел по MMA подраться. Конечно, взял бы на подготовку полгода. Это интересно. Но насколько это интересно организаторам, публике – другой вопрос.

– Уже есть человек, который может вас готовить. Это Жорж Сен-Пьер. Вы с ним хорошо дружите?

– Он постоянно в разъездах. Мы на связи. Но он же представляет MMA. Мы в разных залах. Помню ещё по любителям, когда выступал за сборную России, мы не знали представителей других видов спорта. Мы не виделись, потому что сборы в разное время, в разных местах. Поэтому и с Сен-Пьером так. Он уже завязал, но хорошо себя держит в форме. Бывает, что мы видимся где-то в городе.

– А вы пробовали использовать его диету?

– Мне всегда что-то такое интересно. Это же опыт. Он, по-моему, голодает трое суток, пьёт только воду. Я даже сутки не пробовал. Могу только от ужина – до ужина. Он это делает не в тренировочном процессе. А я делаю разгрузочные дни, но нечасто. Ты понимает, что сутки не кушаешь, а организм без проблем выдерживает эти вещи.

Артур Бетербиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Фьюри скоро проведёт бой с Усиком. Что вы от него ждёте?

– Мне, если честно, не хочется говорить за этого Александра. Он хорошую работу сделал. Но зачем мне думать о нём. Я вообще не думаю о нём. Я отношусь к этому делу как к работе, так сложилось. Самый важный вопрос: в какой форме будет Фьюри. Если он хорошо подготовится к бою, то Тайсон победит. А если выйдет так, как с Нганну…

Я лет пять назад смотрел на бой Фьюри. И мне уже тогда менеджеры сказали, что Фрэнсис планирует боксировать. Он давно уже боксом занимается, практикует. Он уже давно занимается боксом, как я понял. Он здоровый парень, но боксёрские элементы тоже важны. Он заблаговременно начал готовиться.

– Бои боксёров и бойцов MMA собирают большую кассу. Насколько обидно, что сейчас больше ценятся хайп и статус, а не мастерство?

– Конечно, это упущение. Но не знаю, чьё конкретно. Медийность более важна чем то, что ты супербоксёр. Есть крутые ребята – Иноуэ, Кроуфорд. Я вот даже не знаю, какой я в рейтинге, не смотрю. А эти ребята сделали очень большую работу. Причём в разных весах. Это новая эра. Планка поднимается всё выше и выше.

– А за рейтингом P4P не следите? Не хочется стать лучшим в мире?

– Я всегда хочу стать лучшим. Но рейтинги – вещь субъективная. Конора Макгрегора нет в рейтинге. Но он сегодня соберёт залы и арены на бой. Работать над собой и всегда улучшаться – это должно быть у спортсмена. Признание тоже нужно хотеть. Но я не жажду этого.

Артур Бетербиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Сохраняется напряжённость по поводу флагов и спортивного гражданства. Но российские спортсмены смогут принять участие на следующей Олимпиаде. Как вы отреагировали на это событие?

– То, что не убивает, делает сильнее. Это хорошо, что ребятам дают выступать. Тот, кто не был любителем, не понимает. Там всё зациклено на Олимпиаде. Каждый мечтает стать олимпийским чемпионом. Это очень хорошо, что допустили спортсменов, даже под нейтральным флагом. Они представляют Россию. Все же знают, что это Россия. В любой точке мира знают.

– В боксе очень много весовых категорий. Это круто или мешает?

– Это возможность привлечь больше спортсменов, дать им возможность завоевать пояс. Но хороший боксёр в любом весе будет чувствовать себя комфортно. Я считаю, что для спортсменов это хорошо. И любая организация выигрывает.

– Если Бивол не согласится на бой в ближайшее время – поединка не будет совсем?

– Я не знаю. Я буду очень удивлён, если он будет что-то другое говорить. Поживём – увидим. Если человек сказал что-то, он сказал всё. Если он играет на публику, то пусть объясняет, что делает. А я когда подпишу контракт, тогда и скажу. Как можно подписать контракт с боксёром, когда у него назначенный бой. Я давно сказал «да», он не говорил. Он говорит, что согласен. Но сам признаёт, что сейчас дали хорошие условия.