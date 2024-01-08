Спенс назвал причину провального выступления в бою с Кроуфордом

Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (28-1, 22 KO) сообщил, что перенёс операцию по удалению катаракты.

«Перенёс операцию по удалению катаракты сегодня. Вот почему я пропускал так много джебов и хуков, я должен был сделать это ещё до боя с Кроуфордом. Хотя он всё равно великолепно выступил, никаких оправданий. Чемпион вернулся!» — сказал Спенс в социальных сетях.

Эрролу Спенсу 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и в мае 2017-го сразился за титул IBF, досрочно остановив британца Келла Брука. В сентябре 2019-го Спенс завоевал титул WBC, одолев соотечественника Шона Портера, а в апреле 2022-го отобрал у Йордениса Угаса пояс WBA. Поражение от Теренса Кроуфорда стало для него первым в карьере.