Гаджиев предположил, зачем Александр Емельяненко поехал в Саудовскую Аравию

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев предположил, что стало причиной поездки известного российского бойца ММА Александра Емельяненко в Саудовскую Аравию. Там он посещал мечеть Аль-Масджид ан-Набави, являющуюся местом погребения пророка Мухаммеда. Более того, выбрал себе арабское имя – Абубакар.

«Зачем всё это, если он опять сорвётся? Я думаю, здесь идёт отсыл на моё заявление. Я говорил: «Ну что дальше… Придёт в себя и снова забухает». Но если помните, я же утверждаю, что такого, как Сашу, спасёт только религия. Друзья, в случае с Александром речь вообще не идёт о том, продолжит ли он карьеру или нет. Какая по большому счёту разница. Год назад мы с вами наблюдали, как человек пропадает. Давайте просто порадуемся тому, что человек сейчас не бухает и нормально выглядит. Я как представитель религии ислам рад за него. Я понимаю гнев каких-то православных. Но я уверен, мы все согласимся с тем, что человек таким образом спасает себя», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

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